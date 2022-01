Quirinale: FdI Vda replica a Bertin, sia arbitro imparziale

(ANSA) - AOSTA, 05 GEN - "Il Presidente del Consiglio Regione Vda Bertin considera un segnale preoccupante l'auspicio di FdI che il prossimo Presidente della Repubblica sia un patriota.

Cioè una persona che ama la Patria e mostra il suo amore lottando o combattendo per essa. Svolga il suo ruolo da arbitro imparziale e si vergogni". Così Fratelli d'Italia Valle d'Aosta replica su Twitter alle parole di Bertin, che riguardo all'elezione del prossimo capo dello Stato aveva messo in guardia rispetto a "derive patriotarde e pericolose semplificazioni", citando poi direttamente Fratelli d'Italia e Berlusconi.

Anche Emily Rini, coordinatore regionale di Forza Italia, ha commentato in un tweet le parole del presidente del Consiglio Valle: "...e poi c'è chi si accorge soltanto oggi che la #VdA esprime un solo grande elettore. Della serie: fino a quando non c'ero io, mai sollevato alcunché a riguardo, ma adesso che ci sono io e che vorrei tanto essere delegato… two is megl' che one!". (ANSA).