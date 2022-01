Cenano e rubano portafogli a pizzaiolo, arrestati

Anziché saldare il conto della cena si sono avvicinati all'uscita e hanno sottratto il portafoglio del pizzaiolo, che lo aveva riposto sotto la cassa. Dopo una breve colluttazione con lo stesso pizzaiolo, che si era accorto del furto, e una cameriera, si sono dati alla fuga ma sono stati rintracciati e arrestati dai carabinieri per rapina impropria.

Si tratta di due uomini di 37 e 24 anni, di nazionalità algerina e non in regola. I fatti sono avvenuti ieri sera a Pont-Saint-Martin, poco dopo le 20.30, all'interno della pizzeria 'Perbacco'.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Nus insieme ad altre pattuglie arrivate da Gressoney Saint-Jean e Chatillon. I due sono stati rintracciati vicino a un parcheggio di Pont Saint-Martin e ora si trovano in carcere a Brissogne in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip di Aosta. L'intera refurtiva è stata recuperata.