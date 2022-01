In fiamme deposito cartoni e casa giocattolo su un balcone

I vigili del fuoco del distaccamento di Courmayeur, la notte scorsa, sono intervenuti per l'incendio di una casetta giocattolo per bambini su di un balcone di un appartamento del paese.

A dare l'allarme i vicini di casa che hanno visto le fiamme. Il fuoco è stato spento in pochi minuti. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.

Secondo i primi accertamenti, le fiamme potrebbero essere divampate a causa di un petardo finito sul balcone che ha poi incendiato il tetto in legno della casetta.

Sempre nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti per un altro incendio, ad Ayas in frazione Lignod. Per cause ancora da chiarire le fiamme hanno distrutto una casetta in legno adibita a deposito di cartoni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili volontari di Ayas.