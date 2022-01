Via ai saldi, Confcommercio Vda 'speranza dopo calo turismo'

E' iniziata oggi la stagione dei saldi invernali in Valle d'Aosta.

"Le aspettative sono di avere un buon successo visto che la stagione pare non sia stata esaltante per la mancanza turisti, dato che ha pesato la mancanza di stranieri", spiega Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio Valle d'Aosta. "Ci auguriamo - auspica - che i saldi diano respiro alle nostre attività tradizionali, anche nella speranza che ci sia un riavvicinamento ai negozi di vicinato e non più a questo continuo utilizzo dell'online".

Riguardo ai 'presaldi' proposti nei giorni scorsi da alcuni commercianti, sono state fatte "delle vendite promozionali, non sarebbero consentite ma - sottolinea Dominidiato - io credo che in questi due anni, 2020 e 2021, fino mi auguro prima della fine del 2022, si debba prendere atto di una situazione di grande difficoltà. E capire magari che alcune aziende hanno avuto veramente momenti difficili e hanno cercato in qualche modo di fare un po' di cassetto, tanto per essere chiari. Questa è una cosa che va compresa in un momento difficile del settore".

In tutta Italia lo shopping a prezzi scontati interessa oltre 15 milioni di famiglie e secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni persona spenderà circa 119 euro, per un giro di affari complessivo di 4,2 miliardi di euro.