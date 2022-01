Lupo: due esemplari filmati nel centro di Arvier

A poco meno di un anno dai primi avvistamenti i lupi sono tornati a farsi vedere nel centro abitato di Arvier. Un residente, ieri, ha filmato dalla finestra di casa il passaggio di due esemplari tra le abitazioni, vicino al municipio, e sulla strada statale 26, dove le auto hanno dovuto rallentare.

"Ne sono venuto a conoscenza dai social - spiega il sindaco, Mauro Lucianaz - e ho subito informato l'assessore regionale Sapinet, inviandogli anche le immagini. Ne era al corrente, tramite l'assessorato e il Corpo forestale saranno avviati contatti con l'Ispra per cercare di attivare strumenti di dissuasione nei confronti degli animali, in modo da contenere questi episodi di scorrazzamento nel centro abitato. Il problema è questo: sono lupi molto confidenti, non hanno paura delle auto in transito, sono proprio nella zona più urbanizzata di Arvier".

L'autore del video, aggiunge il sindaco, "ha detto che dopo aver attraversato la strada, i lupi prima si sono diretti verso il borgo di Arvier e poi sono tornati indietro dopo aver incontrato dei turisti".