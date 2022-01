Covid:10mila controlli in Vda nei giorni di Capodanno,9 sanzioni

Sono state 9.991 le persone controllate in Valle d'Aosta dal 27 dicembre al 2 gennaio nell'ambito del contrasto alla pandemia da Covid-19: le forze dell'ordine hanno elevato cinque sanzioni in materia di green pass. Sono quattro le sanzioni inerenti il mancato uso di mascherine mentre in tre sono stati denunciati per violazione della quarantena.

Gli esercizi controllati sono stati 407, con tre titolari sanzionati per non aver fatto rispettare gli obblighi relativi alla certificazione verde richiesta ai clienti.