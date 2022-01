Incendio alla Vivenda di Arnad, vigili fuoco domano fiamme

(ANSA) - TORINO, 02 GEN - I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio alla Vivenda di Arnad, Comune della bassa Valle d'Aosta. L'azienda fornisce i pasti per scuole e ospedali regionali. Visibile sia dalla statale 26 che dall'autostrada, il rogo, che ha interessato una parte della struttura, è stato domato e sono ora in corso le operazioni di bonifica dell'area interessata dalle fiamme. Al lavoro c'erano cinque dipendenti: nessuno è rimasto ferito o intossicato.

"Stiamo valutando la situazione, dobbiamo ancora capire da dove sono partite le fiamme e cosa le abbiamo sprigionate", dice Denis Truc, funzionario dei vigili del fuoco di Aosta. "Per il momento le cause sono ancora da chiare, le fiamme hanno interessato solo parte della struttura - precisa ancora Truc -.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i volontari dei distaccamenti di Verrès, Arnad e i professionisti da Aosta.

Questo ha permesso di limitare i danni. La strada per ora non è agibile in quanto ci sono accertamenti sugli impianti e sul rivestimento che, essendo in plastica, è stato danneggiato".

La società si sta attivando per garantire i pasti. "Saranno pasti di emergenza - spiega la responsabile, Giusy Delfino- nelle prossime ore valuteremo come procedere". (ANSA).