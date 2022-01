Maggie Blue la prima nata del 2022 ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 01 GEN - Si chiama Maggie Blue la prima nata del 2022 in Valle d'Aosta. La bambina è venuta alla luce alle 8.46 nella struttura di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale Beaureagard di Aosta. L'ultima nata del 2021 è stata Lavinia, alle 17.21 di ieri, 31 dicembre.

In Valle d'Aosta è in lieve calo (-1,88%) il numero di nascite registrate: durante l'anno passato sono state 730, contro le 744 del 2020. (ANSA).