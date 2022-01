Covid: Usl, per ora zona bianca in Vda, ma cresce contagio

(ANSA) - AOSTA, 01 GEN - "Un ricovero in più in Terapia intensiva e superiamo i parametri del passaggio di colore, al momento però dovremmo riuscire a rimanere in zona bianca per la prossima settimana, poi da Roma valuteranno". Lo dice il direttore sanitario dell'Usl Guido Giardini.

In Valle d'Aosta il dato sulla Terapia intensiva è l'unico a non sforare le soglie stabilite dal Governo per il passaggio di colore: sono ricoverate tre persone, al quarto ingresso si supera il 10 per cento del parametro previsto.

Il numero di "pazienti ospedalizzati sul totale dei contagiati attuali, frutto anche di un altissimo numero di tamponi, ha una percentuale sotto il 2 per cento. Merito dei vaccini e degli anticorpi monoclonali, fattori che ci permettono di essere ancora in zona bianca".

Il 75 per cento "dei ricoverati non è vaccinato - prosegue Giardini - con una media di età di 50 anni. Considerata la diffusività di questa variante è importante prenotare la terza dose o la prima per chi non l'ha ancora fatta". Sulle nuove regole per la quarantena dei contatti stretti "è indispensabile che tutti, chiamati all'autoresponsabilità, le rispettino comunicando in modo corretto i dati sulla propria situazione e attenendosi scrupolosamente alle misure di distanziamento, indossando mascherine Ffp2". (ANSA).