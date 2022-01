Comune Aosta approva bilancio, 'evitato esercizio provvisorio'

(ANSA) - AOSTA, 01 GEN - Il Consiglio comunale di Aosta ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 comprensivo della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (Dup) 2022-2024. L'ok al principale documento programmatorio dell'ente è arrivato al termine di due giorni di seduta, con 18 voti favorevoli a fronte di otto astensioni dei consiglieri dei gruppi di minoranza. Non si sono registrati voti contrari.

Il voto espresso ieri, entro quindi entro il 31 dicembre -fatto che non avveniva dal 28 dicembre 2012, relativamente al bilancio 2013/2015 - "permetterà all'amministrazione comunale di essere pienamente operativa a partire dal primo gennaio 2022, evitando l'esercizio provvisorio nei primi mesi che aveva caratterizzato gli ultimi otto anni", fa sapere il Comune in una nota.

"Un risultato importantissimo" secondo la vicesindaca con delega alle Finanze, Josette Borre, che sottolinea "il clima costruttivo evidenziato dai lavori consiliari".

"È notizia di oggi - ha aggiunto il sindaco, Gianno Nuti - che anche i progetti di rigenerazione urbana del quartiere Dora, per cui avevamo richiesto contributi ministeriali, verranno finanziati con 12,6 milioni di euro, portando il 'tesoretto' di cui potremo disporre a circa 44 milioni di euro destinati in gran parte alle aree periferiche di Aosta".

Durante il dibattito non sono mancate le critiche da parte dell'opposizione. "Dall'analisi del Dup" è emerso che "non si fa programmazione indicando per i vari anni prosecuzione attività, prosecuzione iter: bisogna individuare azioni precise, monitorabili e attuabili e non navigare a vista per sopperire ad una programmazione latente e incompleta", ha sottolineato Sergio Togni, capogruppo della Lega. (ANSA).