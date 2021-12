Green pass: controlli carabinieri Nus, quattro le sanzioni

- I carabinieri della stazione di Nus, dal 6 dicembre a oggi, hanno fatto cinque sanzioni per il mancato rispetto delle nuove norme sul Green Pass e sull'utilizzo della mascherina. Nello specifico hanno sanzionato una coppia di ragazzi che nonostante fossero sprovvisti di certificazione verde per poter consumare ai tavoli si sono rifiutati di uscire. A chiamare i carabinieri è stato il titolare di un bar di Quart.

Sempre a Quart, i militari hanno sanzionato il titolare di un altro bar, perché non ha controllato i Green pass. Multato anche un cliente trovato senza.

A Nus, invece, è stato multato il titolare di un bar perché trovato a servire senza indossare la mascherina, così come imposto dalle misure di contenimento della pandemia.