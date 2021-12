Covid: hostess morta scatena dibattito vax sui social

La morte per miocardite da Covid di Elisa Chamen, l'hostess 32enne di origini valdostane, scatena sul web il dibattito sui vaccini. "A due anni dalla comparsa del Covid fate apparire queste notizie per nascondere che col vaccino ci sono serie possibilità di beccarsi la miocardite? Una vergogna", si legge tra i commenti. "Se si fosse vaccinata ora un bimbo non sarebbe orfano", ribatte un altro. "Mi fa male che alcuni strumentalizzino queste situazioni per portare avanti le proprie idee su scelte personali", sottolinea Sergio Livigni, primario della Rianimazione dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove la donna è deceduta.