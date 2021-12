Sci: presentato progetto nuova telecabina Pila-Couis

(ANSA) - AOSTA, 10 DIC - Una portata di 2.400 persone all'ora alla velocità di 6 metri al secondo che consentiranno di percorrere la lunghezza totale di 3,8 chilometri e un dislivello di 923 metri in 13 minuti. Sono alcuni dei numeri della nuova telecabina Pila-Couis, presentata oggi durante un evento al teatro Splendor di Aosta.

Il progetto, per il quale verranno impiegati i circa 25 milioni di euro che un mese fa il Consiglio Valle ha stanziato a favore della Pila Spa, prevede una cabinovia a 10 posti ad ammorsamento automatico in due tronchi che collegherà direttamente la zona di arrivo della esistente telecabina Aosta-Pila con la zona della Platta de Grevon, sullo spartiacque tra la Conca di Pila e la valle di Cogne. L'impianto sostituirà le esistenti seggiovie Pila-Gorraz e Couis-Drink, costruite nel 1988. La stazione di valle, tenditrice, a 1.800 metri di altitudine, è posizionata posteriormente alla stazione di arrivo della telecabina Aosta-Pila. La stazione di monte, motrice, è caratterizzata da un particolare disegno a stella con le punte orientate verso i diversi 4.000 della Valle d'Aosta e conterrà al suo interno anche un bar-ristorante e servizi per il pubblico.

Il progetto, firmato dallo studio di architettura De Carlo-Gualla, è risultato vincitore di un concorso di idee che lo metteva a confronto con altri quattro elaborati di altrettanti studi. (ANSA).