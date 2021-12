Neve: divieto in Francia e Svizzera, trafori chiusi ai tir

La neve che è tornata a scendere da questa mattina mette in difficoltà il traffico, in particolare quello pesante internazionale con effetti sul traforo del Monte Bianco per la Francia e su quello del Gran San Bernardo per la Svizzera.

Sul lato italiano i problemi, finora, sono pochi. Oltralpe, invece, la situazione è diversa. Ciò ha portato a far scattare in Francia il divieto di circolazione dalle 7 di stamattina fino alle 14 per i mezzi pesanti. Analoga decisione è stata presa dagli svizzeri. I Tir diretti ai due tunnel vengono fermati all'area di stoccaggio tra Aosta e Pollein.