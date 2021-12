Controlli Green Pass, cinque sanzioni fatte dai carabinieri

Durante il ponte dell'Immacolata i carabinieri hanno controllato in Valle d'Aosta 130 persone, tre delle quali sono state sanzionate perché non in regola con il Green Pass.

I controlli si sono svolti su tutto il territorio ma anche nei comprensori sciistici. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 23, tre i titolari sanzionati perché non verificavano il possesso del certificato verde. Inoltre sono stati sanzionati anche tre sciatori per non aver rispettato le norme in materia di sicurezza sulle piste, perché trovati fuori pista senza l'Artva.