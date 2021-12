Vaccini: Usl Vda, allo studio via preferenziale per minori

Un canale per agevolare i ragazzi dai 12 ai 18 anni per sottoporsi a vaccinazione. È stato discusso questa mattina durante la riunione dell'unità di supporto che ha coinvolto i vertici dell'Usl, l'assessore alla Sanità Roberto Barmasse e il presidente della Regione Erik Lavevaz. Tra le ipotesi sul tavolo c'è anche l'aumento di slot vaccinali. Una delle motivazioni alla base di queste valutazioni riguarda il problema trasporti: con l'entrata in vigore del nuovo decreto sul Green pass è infatti prevista almeno la certificazione base (con tampone) per accedere al trasporto pubblico locale di cui usufruiscono molti studenti valdostani.

Per agevolare le vaccinazioni degli studenti fra i 12 e i 18 anni, l’Usl ha individuato nel centro Grand Place di Pollein una postazione dedicata che sarà attiva tutti i pomeriggi a partire da lunedì prossimo e fino a Natale. L’Azienda sanitaria sta lavorando anche sull’organizzazione di almeno due ulteriori giornate dedicate anche nei centri vaccinali fra Châtillon e Donnas.