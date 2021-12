COVID, il punto in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 07 DIC - La Valle d'Aosta cerca una soluzione per accelerare le vaccinazioni ai giovani durante le festività natalizie. Per agevolare le somministrazioni agli studenti fra i 12 e i 18 anni l'Usl della valle d'Aosta ha creato nel centro Grand Place di Pollein una postazione dedicata che sarà attiva tutti i pomeriggi a partire da lunedì prossimo e fino a Natale. L'Azienda sanitaria sta lavorando anche sull'organizzazione di almeno due ulteriori giornate dedicate anche nei centri vaccinali fra Châtillon e Donnas.

Il tema è stato affrontato durante una riunione dell'unità di supporto che ha coinvolto i vertici dell'Usl, l'assessore alla Sanità Roberto Barmasse e il presidente della Regione Erik Lavevaz. L'accelerazione sulla vaccinazione dei minorenni è motivata dal problema trasporti per gli studenti: con l'entrata in vigore del nuovo decreto sul Green pass è infatti prevista almeno la certificazione base (con tampone) per accedere al trasporto pubblico locale.

Per ridurre le liste di attesa l'Usl ha attivato un turno di sala operatoria supplementare, il sabato mattina, nel quale verranno effettuati interventi programmati come la rimozione di ernie e lipomi. "Si tratta di un contributo importante per ridurre le attese dei nostri pazienti - spiega il direttore della struttura di Chirurgia generale, Paolo Millo - dovute alla riduzione e al rallentamento delle attività causate dalle varie ondate Covid". Per ottimizzare le risorse in ospedale e ridurre il rischio di diffusione del virus, inoltre dall'Usl lanciano l'appello di recarsi in Pronto soccorso "solo per reali emergenze" adottando un "atteggiamento responsabile nell'utilizzare i servizi in maniera appropriata", come sottolinea spiega Stefano Podio, Direttore della struttura Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza dell'Usl valdostana. (ANSA).