Mattinata di disagi per i pendolari sulla linea ferroviaria Torino-Aosta. Dalle 7 alle 10, per un guasto alla linea tra Montjovet e Chatillon, i treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 100 minuti. Tre convogli, in partenza da Aosta e Ivrea, sono stati parzialmente cancellati. Il traffico è tornato regolare nella tarda mattinata a seguito dell'intervento dei tecnici.