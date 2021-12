Covid: in Valle d'Aosta contagiati salgono a 741

(ANSA) - AOSTA, 04 DIC - Salgono a 741 i contagiati attuali da Covid-19 in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 67 a fronte di 47 guarigioni. Per quanto riguarda la situazione dell'ospedale Parini di Aosta, i ricoverati nei reparti Covid scendono da 24 a 22 mentre resta stazionario (2) il numero di pazienti in terapia intensiva.

Nella regione alpina, dall'inizio della crisi ad oggi, i decessi legati alla pandemia sono stati finora 480. (ANSA).