Sci: Gelmini, da 2022 misure più rigorose per sicurezza

"Da gennaio 2022 avremo misure più rigorose per esercitare in sicurezza gli sport invernali, innanzitutto lo sci. Finalmente sarà possibile divertirsi in montagna, avendo nuovi strumenti di tutela per gli sportivi, e soprattutto per i più piccoli". Lo dichiara Maria Stella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie in merito alle nuove regole per la sicurezza in tutti i comprensori sciistici. Le stime raccolte nel periodo pre -pandemico - come riporta l'Associazione "Il Sorriso di Matilde Onlus" - hanno registrato in media ogni anno circa 30.000 incidenti negli sport invernali (1.500 con ricovero in ospedale).