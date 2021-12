Aids, nel 2021 registrati sei nuovi casi in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta sono stati registrati nel 2021 sei nuovi casi di Aids, tre uomini e tre donne. Anche nel 2020 erano stati sei. I dati sono stati forniti dall'Usl in occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids.

"Tre casi sono stati rilevati dall'attività di ambulatorio nel periodo antecedente l'emergenza sanitaria e nel periodo in cui la pressione della pandemia era meno intensa - si legge in una nota - e altri tre sono emersi dalla diagnostica di pazienti in fase di ricovero ospedaliero per patologie opportunistiche concomitanti, due di questi purtroppo in fase di malattia troppo avanzata per consentirne la sopravvivenza nonostante l'importante sforzo messo in campo con terapie antiretrovirali e di supporto aggressive".