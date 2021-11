Valanga su pista sci a Valtournenche, grave sciatore

Una valanga è caduta su una pista di sci del comprensorio di Valtournenche ed ha travolto uno sciatore. L'incidente si è verificato verso le 11 nei pressi della sciovia Grand Sommettaz. Lo sciatore è stato estratto dalla neve e trasportato all'ospedale di Aosta: le sue condizioni sono gravi. Si tratta - secondo quanto si è appreso - di un uomo residente in Valle d'Aosta.

Lo sciatore travolto dalla valanga è un pisteur-secouriste (operatore addetto al recupero e al primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste di sci). La slavina - probabilmente provocata dal forte vento che soffia in quota - si è staccata a oltre 3.000 metri di quota, sul collegamento tra il comprensorio di Valtournenche e quello di Cervinia. Il Soccorso alpino valdostano sta effettuando un sopralluogo via terra - il sorvolo in elicottero non è possibile a causa della bufera - per verificare che non ci siano altre persone coinvolte, con unità cinofile e personale via terra. Sul posto sono intervenuti anche guardia di finanza e carabinieri.