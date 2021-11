Pnrr: Tripodi, fondi per recupero ex aree industriali VdA

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - Ci sono anche quattro aree ex industriali in Valle d'Aosta nel decreto, appena approvato, che contiene l'elenco dei cosiddetti 'siti orfani" da riqualificare nell'ambito del Pnrr. Lo fa sapere la deputata valdostana Stelle Elisa Tripodi, vicepresidente alla Camera del Movimento 5 Stelle.

Si tratta in particolare dell'ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin, dell'area a sud dello stadio comunale Brunod di Châtillon, dei siti adibiti a deposito incontrollato di scorie da attività metallurgica ubicati nel territorio comunale di Pont-Saint-Martin e dell'area ex Balzano a Verrès.

L'elenco include in tutto 270 siti italiani per i quali sono previsti interventi per 500 milioni di euro, da sommare a 105 milioni già previsti da un decreto del 2020. "Questo è il frutto di un importante lavoro iniziato dal M5S assieme al ministro Costa e proseguito ora grazie alla dedizione e l'attenzione della sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana" commenta Tripodi.

