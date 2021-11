Premio 'Oscar di bilancio' assegnato al Gruppo Cva

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - Il Gruppo Cva ha ricevuto il premio 'Oscar di Bilancio' promosso da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi. Il riconoscimento è stato assegnato in ragione di "una particolare chiarezza espositiva e metodo a supporto della facilità di lettura. La forte collocazione territoriale traspare in tutta la reportistica".

Giunto alla 57a edizione, l'Oscar di Bilancio ogni anno premia le aziende più virtuose nell'attività di reporting e nella cura dei rapporti con gli stakeholder ed è un punto di riferimento per la comunità economico finanziaria. Il premio ha l'obiettivo di valorizzare la capacità di rendicontare in modo completo e trasparente gli impatti economici, sociali e ambientali.

Secondo l'amministratore delegato di Cva, Giuseppe Argirò, "questo importante premio offre a tutto il management e alle persone che in CVA lavorano un meritato riconoscimento per la qualità del lavoro svolto". "La rendicontazione finanziaria e di sostenibilità sono valori fondamentali - commenta il presidente Marco Cantamessa - e siamo lieti e onorati che questa nostra attenzione, che permea tutte le strutture organizzative del Gruppo, sia stata riconosciuta con un premio così prestigioso".

