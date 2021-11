Violenza sessuale: 13enne aostano ribadisce accuse

Ha ribadito anche davanti al giudice di aver subito una violenza sessuale nei pressi della stazione di Aosta. Durante l'incidente probatorio chiesto dalla procura, il ragazzino di 13 anni - vittima di presunti abusi sessuali - ha ripercorso quanto avvenuto nei bagni dell'autostazione di via Carrel ad Aosta i primi di ottobre. Una testimonianza di una ventina di minuti, in cui non si è mai contradetto.

All'incidente probatorio, oltre alla vittima, hanno preso parte i difensore dei due indagati e la procura.

In carcere ci sono due giovani pakistani Alì Raza, 25 anni richiedente asilo e Usama Mazhar, 23 anni, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, accusati di violenza sessuale aggravata.

Per l'accusa, gli indizi di colpevolezza a carico dei due uomini sono 'numerosi e gravi'. Tra questi, oltre alla testimonianza della vittima resa alla polizia, ci sono anche i video trovati sul cellulare di uno dei due giovani e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

I due indagati si sono sempre avvalsi della facoltà di non rispondere.