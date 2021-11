Sanità: concorso infermieri, ammessi alle prove in 78

(ANSA) - AOSTA, 21 NOV - Settantotto candidati sono stati ammessi alle prove di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 80 infermieri all'Usl. Si tratta del 39% dei 199 iscritti. Hanno superato l'accertamento preliminare della conoscenza di lingua francese 39 sui 44 candidati che si sono presentati (un aspirante, pur avendo superato la prova scritta, non ha sostenuto quella orale ed è stato dichiarato "rinunciatario"). Altri 39 candidati erano esonerati dalla prova di francese. Il concorso sarà espletato entro la fine di dicembre. In 116 non si sono presentati all'esame. (ANSA).