Vaccini, in Vda tampone gratis in attesa del Green pass

L'Usl della Valle d'Aosta ha avviato la procedura per rendere gratuito il tampone a chi ha fatto il vaccino e non ha ancora ottenuto il Green pass. È emerso questa mattina durante la seconda riunione straordinaria del Consiglio politiche del lavoro per il monitoraggio sugli effetti dell'obbligo della certificazione verde.

"Per ciò che concerne in particolare l'amministrazione regionale, dai dati forniti oggi emerge un limitato impatto sulla riduzione del personale presente e sull'erogazione dei servizi ai cittadini. In sintesi, lo sciopero proclamato nei giorni scorsi ha registrato un centinaio di adesioni quotidiane e le sospensioni per mancanza di Green pass hanno riguardato tra le 24 e le 36 persone al giorno", spiegano dalla Regione.

Valutato positivamente l'andamento della campagna vaccinale "che ha ripreso un netto andamento di crescita fino a superare, in alcuni casi, le 300 somministrazioni quotidiane". Fra le richieste avanzate alla Regione da sindacati, associazioni datoriali dei vari settori e della Chambre Valdôtaine l'estensione dell'orario per effettuare i tamponi.