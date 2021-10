Cinema: torna FrontDoc, rassegna su storie di confine

Torna Frontdoc, la rassegna di cinema che racconta le storie di confine. La decima edizione si svolgerà dal 4 al 12 novembre alla Cittadella dei Giovani di Aosta. Ospiti Sabina Guzzanti e Daniele Ciprì. "Sarà un viaggio dentro e intorno al mondo di oggi, attraverso 24 film internazionali, tra i quali 16 anteprime italiane, per raccontare le storie di chi vive al limite" si legge nella presentazione.

Nato nel 2008 come "vetrina" sul cinema documentario in Valle d'Aosta, FrontDoc è cresciuto negli anni consolidandosi come Festival Internazionale del Cinema di Frontiera e guadagnandosi un posto di riferimento nel panorama europeo delle manifestazioni dedicate al cinema documentario. E' stato diretto anche da Luciano Barisone (ex-direttore del Festival dei Popoli e Visions du Réel) e da Carlo Chatrian (attuale direttore della Berlinale). I film in concorso "toccano temi di scottante attualità e di interesse collettivo, dalle guerre alle conseguenze psicologiche del terrorismo, dalle battaglie generazionali delle nuove generazioni, tra identità di genere e lotta al cambiamento climatico, alle fragilità umane fatte di incapacità relazionali e di eterni confronti con il proprio io disfunzionale, e ancora il grande tema della fede, le carceri argentine, il turismo sessuale e tanto, tanto altro".