Cadavere uomo con corda al collo, polizia indaga ad Aosta

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di Pino Betemps, un 72 enne di Saint-Christophe, è stato trovato nella cantina della sua abitazione a Sorelley, frazione di Aosta. L'allarme è stato dato dai vicini di casa.

Quando la polizia è arrivata sul posto hanno trovato il corpo dell'uomo con una corda al collo. La procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio, ma tutte le ipotesi sulla morte dell'uomo sono aperte. Sarà l'autopsia a chiarire la causa del decesso.

La vittima viveva con il fratello, gravemente disabile, che è stato trovato dai vicini di casa in stato confusionale e fisicamente provato che vagava vicino all’abitazione. L’uomo è stato portato in ospedale dal 118, in quanto disidratato, infreddolito e denutrito.

E’ stato il 118 a chiamare la polizia, che una volta arrivata sul posto ha trovato Pino Betemps, senza vita, nella cantina dell’abitazione, una casa indipendente.

I due uomini, da quanto ricostruito dalla squadra mobile che sta svolgendo le indagini, vivevano da soli, in una situazione di forte degrado e non avevano parenti, e non avevano molti contatti con l’esterno.

Per il momento non è ancora stato stabilito da quanto il pensionato era morto e soprattutto se si sia suicidato o se sia stato ucciso.

Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi del caso.