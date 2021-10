Sono sei i dipendenti della Cogne Acciai Speciali di Aosta - tra operai e amministrativi - che questa mattina si sono presentati all'ingresso dello stabilimento siderurgico senza Green pass. Come previsto dalla normativa gli è stato negato l'accesso. In totale, tra il primo turno degli operai e l'ingresso degli amministrativi sono 420 i dipendenti che hanno preso servizio dalle 6 alle 9. La situazione della produzione è nella norma e non sono per il momento segnalati problemi.