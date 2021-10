Covid: 14 guariti e 8 nuovi contagi in Vda

(ANSA) - AOSTA, 09 OTT - In Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore sono stati rilevati otto nuovi casi positivi al Covid-19. Da registrare anche 14 guariti.

I contagiati attuali scendono a 113, di cui due ricoverati in ospedale e 111 in isolamento domiciliare.

E' quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d'Aosta. I ricoverati all'ospedale Parini di Aosta sono due, nessuno in terapia intensiva. Sono 474 le vittime dall'inizio della pandemia. (ANSA).