++ Sci:da Zermatt a Cervinia,in Cdm prima gara transfrontaliera

Si svolgeranno tra Zermatt e Cervinia le prime gare transfrontaliere nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino. La Federazione internazionale sci (Fis), con Swiss Ski e Federazione italiana sport invernali (Fisi) organizzerà sulle nevi della località italiana e di quella svizzera le gare di discesa libera e di super G sia maschili sia femminili. Le gare, si legge in una nota, potrebbero essere integrate nel calendario già dalla stagione 2022/2023.



Sci: Roda, con Zermatt-Cervinia colmiamo vuoto calendario - Con il via libera della Fis alle gare transfrontaliere sulla pista di Zermatt-Cervinia "siamo in grado di colmare un vuoto nel calendario attuale della Coppa del Mondo". Lo dice Flavio Roda, presidente della Fisi, la Federazione italiana sport invernali. "Entrambe le Federazioni hanno avuto un ruolo attivo nell'organizzare l'evento. Non siamo in competizione con altri", aggiunge Roda sulla collaborazione tra Italia e Svizzera.