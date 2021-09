Incendio distrugge una stalla ad Arnad, cause da accertare

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio, e poi bonificare l'area, che ha distrutto una stalla ad Arnad. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

L'allarme è scattato ieri sera, sul posto oltre ai vigili del fuoco professionisti anche i volontari e i carabinieri.

Nella stalla c'erano solo due manzi, messi in salvo, mentre il resto del bestiame è ancora in alpeggio. Ancora da chiarire le cause del rogo.