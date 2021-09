Sci: Cervinia archivia stagione estiva, bilancio positivo

Termina la stagione estiva dello sci a Cervinia, che ora si prepara a inaugurare, dal 16 ottobre, quella invernale.

"Il bilancio della stagione - commenta Herbert Tovagliari, presidente e amministratore delegato della Cervino SpA - è molto positivo. Gli incassi estivi sono cresciuti del 21 per cento rispetto alla scorsa stagione; nei mesi di giugno e agosto abbiamo lavorato molto bene, mentre a luglio le presenze sono state inferiori rispetto alla scorsa estate a causa delle condizioni meteo avverse. Ma il bilancio, come detto, è comunque molto positivo e ci fa ben sperare per il futuro".

La stagione estiva di Breuil Cervinia è iniziata il 26 maggio, quando, grazie alle condizioni di innevamento ottimali, la società ha riaperto le piste da sci dopo quella che viene definitiva "la triste chiusura dell'inverno scorso".

Breuil riaprirà il 16 ottobre, poi Valtournenche il 20 novembre mentre Torgnon e Chamois durante i week end del 27-28 novembre, 4-8 dicembre, 11-12 dicembre e continuativamente dal 18 dicembre. "Dovremo verificare le condizioni di innevamento; non escludo però che possano anche esserci interessanti novità in merito" preannuncia Tovagliari.