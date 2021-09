Made in Italy: il valdostano Gruppo Marazzato tra 'Best Managed'

L'azienda valdostana Gruppo Marazzato è tra le "Deloitte Best Managed Companies Award 2021", riconoscimento di Deloitte Private rivolto ad aziende che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità.

"Il Gruppo Marazzato per il secondo anno consecutivo si è aggiudicata il nostro riconoscimento", commentano il responsabile di Deloitte Private Ernesto Lanzillo e Andrea Restelli, partner Deloitte responsabile del "Best Managed Companies Award. "Anche in un anno complesso e delicato per le imprese, il Gruppo Marazzato si è distinto e ha raggiunto livelli di performance superiori alla media. Un bel segnale di resilienza e solidità imprenditoriale che può essere da modello anche per altre realtà". L'iniziativa è stostenuta da Elite (il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita), Confindustria e Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.