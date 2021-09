Editoria: guasto tecnico, Gazzetta Matin esce martedì

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - A causa di un guasto tecnico irrisolvibili alle 22 di domenica, la disconnessione di un modem, lunedì 27 settembre Gazzetta Matin non sarà in edicola. I tecnici dei gestori interverranno nella mattinata di lunedì e appena risolto il problema il giornale verrà prima pubblicato in versione digitale e successivamente stampato per essere in edicola martedì 28. In 20 anni di Gazzetta Matin non era mai accaduto. "Ci scusiamo con i lettori. Siamo costernati", dice l'editore Arianna Gori Chisari. (ANSA).