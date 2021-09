Incentivi assunzioni VdA, 460 domande in tre giorni

(ANSA) - AOSTA, 23 SET - Nell'arco di tre giorni sono arrivate da parte delle aziende valdostane 460 domande per accedere agli incentivi regionali alle assunzioni. Lo fa sapere l'assessorato dello Sviluppo economico. In oltre 340 casi si tratta di trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. L'importo complessivo richiesto è di 3,9 milioni sui 5 complessivamente stanziati. L'aiuto è stato attivato lunedì 20 settembre dalla Regione nell'ambito degli interventi anti crisi Covid ed è previsto nel Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2021.

"Il dato che sta emergendo - commenta l'assessore Luigi Bertschy - è incoraggiante e ci autorizza ad essere ottimisti: alle porte della stagione invernale le aziende intendono assumere e investire sulla forza lavoro. Ci riserviamo di analizzare nei prossimi giorni l'andamento delle domande non escludendo la possibilità di un eventuale rifinanziamento della misura". (ANSA).