Ad Ayas si vota per rinnovo Consiglio comunale

(ANSA) - AOSTA, 18 SET - Per il rinnovo del Consiglio comunale ad Ayas si vota domenica 19 dalle 7 alle 23 e lunedì 20 settembre dalle 7 alle 15. Il sindaco uscente, Alex Brunod, e la vice Francesca Merlet, non avendo rivali, dovranno vedersela con il quorum che, su 1.100 aventi diritto al voto (553 uomini e 547 donne) fissa a 551 (il 50% più uno) il numero minimo di elettori per proseguire con lo scrutinio delle schede. Da qui, dovranno essere ancora il 50% più uno i voti validi per poter decretare eletti i candidati.

Il programma segue un filo conduttore: il legame con il territorio e le sue tradizioni, con un'identità forte basata su solide radici .

I candidati sono Alex Brunod (sindaco), Francesca Merlet (vice sindaco), Maurizio Obert, Patrick Stevenin, Cristian Favre, Francesca Farinella, Michela Giuliano, Didier Dondeynaz, Tommaso Cossavella, Annalisa Obert, Corinne Favre, Donato Fosson, Erik Merlet, Laurent Fosson e Raphaël Gens. (ANSA).