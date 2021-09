Energia: Bertschy, strategico studio su idrogeno verde

"In Valle d'Aosta lo sviluppo sostenibile non può che basarsi principalmente sull'utilizzo dell'energia idroelettrica. E' dunque da qui che dobbiamo partire per pensare al nostro futuro e lo studio sull'utilizzo dell'idrogeno verde si inserisce a pieno titolo in questa visione strategica e politica". Lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, che nei giorni scorsi è stato in visita a Bolzano con un duplice obiettivo: avviare una collaborazione per una mobilità sempre più sostenibile e acquisire informazioni sulla produzione di idrogeno come vettore energetico per lo sviluppo sostenibile e per la mobilità.

Assieme a lui c'era anche il direttore generale di Cva, Enrico De Girolamo. In Valle d'Aosta sono allo studio da alcuni mesi dei modelli per usare l'energia in eccesso per produrre idrogeno verde come vettore energetico da utilizzare in alcuni settori a partire dalla mobilità.