Montagna: grave incidente a Tds, gara interrotta

A causa di un grave incidente ad un concorrente, la Tds ("Sur les Traces des Ducs de Savoie") - gara di corsa in montagna di 145 chilometri (e 9.100 metri di dislivello positivo) che collega la Valle d'Aosta alla Savoia - è stata interrotta la notte scorsa. Lo stop alla competizione è stato dato dal comitato organizzatore alle 00.25 a seguito della caduta di un corridore ceco durante la discesa del Passeur de Pralognan. Sul posto è intervenuta una squadra di soccorso e l'atleta, in arresto cardiaco, è stato trasportato in ospedale in elicottero. Sulle sue condizioni il comitato organizzatore mantiene il riserbo: una conferenza stampa è prevista alle 9 a Chamonix. La Tds fa parte delle gare organizzate nell'ambito dell'Ultra Trail del Monte Bianco.