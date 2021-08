Cinema: lo Stambecco d'Oro va a "My Octopus Teacher"

(ANSA) - AOSTA, 14 AGO - È "My Octopus Teacher" di Pippa Ehrlich e James Reed il film vincitore del 24esimo Stambecco d'Oro assegnato dalla giuria del pubblico del Gran Paradiso Film Festival svoltosi a Cogne. Il film racconta la storia dell'incredibile amicizia tra un uomo e un polpo e si è aggiudicato il premio del valore di 3000 euro.

La giuria tecnica ha scelto invece di premiare, tra i lungometraggi, il film "On thin ice", di Henry M. Mix e Boas Schwarz: "Un ambiente difficile ed estremo - si legge nella motivazione del premio - raffigurato con una qualità tecnica tale da rendere comprensibile e chiaro un tema difficile da accettare che rappresenta una sfida alla sopravvivenza dell'umanità intera. Nessuna finzione e un'etica assoluta nelle riprese, che ci colpiscono e ammoniscono per la loro veridicità e crudezza".

Il Premio Corti della giuria tecnica è invece andato a "Stories of you and I", scelto in quanto "un turbinoso crescendo di pensieri e sentimenti, magistralmente narrato da un attore di chiara fama e bravura". (ANSA).