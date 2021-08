Green pass: settanta manifestanti in piazza ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 05 AGO - Sono una settantina I manifestanti 'no Green Pass' che si sono ritrovati alle 19 in piazza Chanoux ad Aosta, per poi partire in corteo verso l'arco d'Augusto.

I partecipanti, a quella che è stata definita una fiaccolata, hanno marciato urlando libertà e no green pass. L'evento non autorizzato è stato organizzato alla vigilia dell'entrata in vigore della normativa che da domani estende l'obbligo di esibire la certificazione verde (ANSA).