Incidenti lavoro: cade da pilone seggiovia, morto operaio

Un operaio di 30 anni, di nazionalità portoghese e domiciliato in Svizzera, è morto a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta da un pilone della seggiovia nel comprensorio sciistico del Cervino.

L'incidente è avvenuto alle 10,30 sulla seggiovia 'Furggsattel', in territorio elvetico, sopra Zermatt. "Durante dei lavori di revisione dell'impianto - fa sapere la polizia cantonale del Vallese - e per ragioni che l'inchiesta dovrà determinare, l'operaio è precipitato da un pilone, cadendo per parecchi metri prima di arrivare al suolo". E' stato immediatamente soccorso e elitrasportato all'ospedale di Sion, dove è morto poco dopo il ricovero.