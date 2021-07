Covid: Verardo, in Valle d'Aosta casi 'importati'

Sono "importati" i casi di Covid emersi nelle ultime settimane in Valle d'Aosta. Lo ha detto Marina Verardo, direttore della struttura complessa di Igiene e sanità pubblica e coordinatrice della campagna vaccinale nella regione alpina. Una normale conseguenza "dell'apertura della regione", ha aggiunto. Al momento "non ci sono segnali" che i casi si stiano propagando.

Nel gruppo di giovani aspiranti maestri di sci spagnoli in isolamento in un Covid hotel di Aosta, dopo la positività emersa mentre erano a Cervinia, "il 70% dei casi è legato alla variante Delta, ma ce n'è anche uno di variante inglese", ha spiegato Verardo.