Covid: sostegno famiglie valdostane, aiuti fino a 2mila euro

La giunta regionale ha approvato la delibera applicativa che riguarda la concessione di contributi al sostegno delle famiglie residenti in Valle d'Aosta. Si tratta di uno degli aiuti compresi nel pacchetto anticrisi Covid stabilito dalla legge regionale 15/2021.

I contributi vanno da 400 a 2000 euro, in base al valore Isee e alla composizione del nucleo familiare richiedente. Previste maggiorazioni nel caso in cui l'Isee, ordinario o corrente, sia inferiore all'importo corrispondente alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale, stabilita annualmente dalla Giunta regionale.

Le domande, per il cui accesso è necessaria un'identità digitale, potranno essere inoltrate tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte a partire da lunedì 2 agosto.