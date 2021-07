A Valgrisenche rinasce l'ex caserma Giordana

(ANSA) - AOSTA, 27 LUG - A Valgrisenche inizia all'insegna dell'arte la nuova avventura del Vieux Quartier, l'ex Caserma Giordana trasformata in dortoir da 30 posti letto, ristorante e sala espositiva. Ad aggiudicarsi l'appalto dell'amministrazione comunale è stata Danile Grivon che, insieme al marito Luciano Seghesio, lavora da 20 anni nel campo della grafica. Nella grande sala espositiva verranno allestite due mostre che saranno inaugurate sabato 31 luglio.

La galleria d'arte Inarttendu di Aosta propone I pensieri in viaggio, un progetto collettivo ideato da Alberto Gambale che ha coinvolto 35 artisti affidando loro una macchinina, realizzata da lui, da reinterpretare seguendo pensieri di libertà, ricordi, intenzioni, eventualità. La mostra rimarrà aperta fino al 31 agosto.

Accanto alle macchinine d'artista ci saranno alcune delle fotografie di Joseph-Alexis Frassy, primo fotografo di Valgrisenche, riunite nella mostra Lo bon Josè. Nato nel 1895 Joseph-Alexis Frassy era conosciuto da tutti come ''lo bon" José (il buon Giuseppe) per la sua grande disponibilità e la sua infinita pazienza. Organista, cantore della parrocchia, falegname, elettricista e idraulico all'occorrenza, José si dilettava a dipingere e amava fotografare.

Le sue fotografie rappresentano un patrimonio importante per la comunità. 27 le stampe esposte nella mostra organizzata dalla Pro loco che saranno installate in modo permanente sul muro del cimitero, su quello accanto al monumento della piazzetta e, in parte, a Le Vieux Quartier. (ANSA).