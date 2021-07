Green pass: Valle d'Aosta, 150 revoche a dinieghi vaccinazione

(ANSA) - AOSTA, 23 LUG - Sono state circa 150 oggi in Valle d'Aosta le revoche al diniego alla vaccinazione anti-Covid trasmesse via e-mail alla struttura preposta dall'azienda Usl, Infovaccini. Il cambio di marcia dopo l'approvazione del nuovo decreto legge Covid che disciplina l'obbligo del Green pass.

"C'è stato un ritorno alla volontà di vaccinarsi", commenta, contattato dall'ANSA, Marco Ottonello, direttore generale facente funzioni dell'azienda sanitaria. Più in generale, spiega, "c'è un movimento complessivo, anche per anticipare le date delle somministrazioni. Sono in particolare alcune categorie, come i dipendenti stagionali", ad attivarsi. Il decreto del governo prevede infatti l'obbligo di Green pass anche per chi svolge, tra l'altro, attività di ristorazione al chiuso o lavora in centri benessere.

"E' un peccato perché adesso si concentrerà tutto in questo periodo, quando è da tre mesi che diciamo che occorre vaccinarsi", aggiunge Ottonello. (ANSA).