Forestali: accordo Savt-Fp con Regione, stop a stato agitazione

Il Savt Fp ha sospeso lo stato di agitazione del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta dichiarato alla fine del giugno scorso. Da allora il sindacato ha incontrato per due volte l'amministrazione regionale e le "parti hanno condiviso, con buona soddisfazione dei rappresentanti sindacali, un cronoprogramma che si spera possa portare, in tempi brevi, alla risoluzione dei temi più urgenti".

Il Savt Fp dichiara che "vigilerà assiduamente" affinché vengano rispettati i termini concordati con la Regione. Si tratta, tra l'altro, della "realizzazione di un fascicolo, in collaborazione tra Savt Fp, dipartimento personale, struttura affari di prefettura e comando del Cfv, da trasmettere ai parlamentari affinché si ottenga l'allineamento dell'indennità di ordine pubblico con le altre forze di polizia ad ordinamento civile", della "convocazione del Comitato Regionale per le Politiche Contrattuali entro il 31 agosto 2021 con un ordine del giorno che preveda l'allineamento tra l'indennità pensionabile del Cfv e la stessa indennità delle forze di polizia ad ordinamento civile" e della "convocazione di un tavolo tecnico entro il 30 settembre 2021 finalizzato a costruire un fascicolo da rimettere alla discussione della Commissione paritetica e finalizzato ad ottenere la perequazione delle condizioni previdenziali dei dipendenti del Cfv con il personale rientrante nel comparto sicurezza nazionale".

Gli altri punti riguardano una maggiore priorità da dare ai concorsi per agenti forestali e un incremento dei posti per il Corpo.