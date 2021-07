Turismo: Tovagliari confermato presidente Cervino spa

Herbert Tovagliari, classe 1980, funzionario della Finaosta, è stato confermato come presidente della Cervino Spa, la società d'impianti a fune del Cervino Ski Paradise. Lo ha deciso l'assemblea dei soci. Nel cda sarà affiancato dai consiglieri Monica Meynet, classe 1986, commercialista e già presidente del Consorzio Cervino Turismo, e da Stefano Perrin, classe 1970, geometra e assessore comunale al Turismo del Comune di Torgnon.

"Cervino spa conferma un consiglio d'amministrazione pronto ad affrontare con entusiasmo progetti ambiziosi e stimolanti - si legge in una nota - destinati a far crescere sempre di più una realtà in continuo movimento, con un piano di sviluppo e di crescita esponenziale, finalizzato alla valorizzazione del brand Cervino. Una su tutte il progetto relativo al nuovo impianto Alpine Crossing, funivia all'avanguardia che permetterà il tour del Cervino, collegando il Plateau Rosà con il Piccolo Cervino e che promette di diventare, a partire dal 2022, una delle attrazioni più importanti per la realtà alpina, collegando Zermatt e Breuil-Cervinia in ogni stagione".