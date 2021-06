Al Forte di Bard Alice omaggia Battiato

(ANSA) - AOSTA, 26 GIU - Sono 11 gli eventi in calendario tra luglio e settembre al Forte di Bard tra concerti, conferenze, spettacoli ed intrattenimenti per la famiglia.

Tra gli appuntamenti estivi più attesi, il concerto della cantautrice Alice, domenica 22 agosto, che omaggerà Franco Battiato e, direttamente dal Festival di Sanremo, gli Extraliscio, che porteranno al Forte, sabato 14 agosto, il loro tour 'E' bello perdersi'. Saranno due i concerti inseriti nel Festival internazionale di cultura e musica antica Kalendamaya: il 17 luglio con il Vocal Ensemble Artù e il 4 settembre con l'Ensemble Badinage. Il calendario degli eventi musicali prevede anche giovedì 15 luglio, alle 17, un'esibizione della Fanfara della Brigata alpina taurinense promossa in collaborazione con il Centro addestramento alpino dell'Esercito italiano e, sabato 17 luglio, il concerto dell'orchestra di fiati Arsnova diretta da Fulvio Creux.

Tre gli appuntamenti della rassegna culturale 'Forte di Bard incontri' con nomi di richiamo: Antonio Manzini domenica 8 agosto, alle 21, presenterà 'Vecchie conoscenze', la decima indagine di Rocco Schiavone; giovedì 12 agosto, alle 18, incontro con lo storico e filologo Luciano Canfora che affronterà il tema 'Giulio Cesare e gli altri dittatori democratici'; venerdì 13 agosto, alle 21, lo psichiatra Paolo Crepet presenterà il suo ultimo libro 'Oltre la tempesta, come torneremo a stare insieme'.

Dal 30 luglio al primo agosto si svolgerà la sesta edizione di Napoleonica, la rievocazione del passaggio di Napoleone Bonaparte con le sue truppe a Bard, avvenuto nel maggio del 1800 nel corso della seconda campagna d'Italia. L'evento storico sarà rievocato con decine di figuranti che daranno vita a scene di vita militare e civile dell'epoca.

L'accesso agli eventi di 'Estate al Forte 2021' avverrà solo su prenotazione, anche attraverso il canale di vendita online sul sito fortedibard.it e sulla piattaforma Midaticket, a partire dalle 10 di lunedì 28 giugno. (ANSA).